В Орле проложили уже более километра водовода от Авиационной до Генерала Родина

Строительство водовода от Авиационной до Генерала Родина идет с опережением графика Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле во всю идут работы по строительству нового водовода от Авиационной до Генерала Родина. Коммуникации обеспечат улучшенное водоснабжение более четырех тысяч человек из Заводского и Советского района.

Пока основные работы ведутся на участке водовода, расположенного Бульваре Молодежи в Зареченском микрорайоне. Бригады «Орелводоканал» проложили уже 1,3 километра труб.

- Работы выполняются бестраншейным способом для того, чтобы разрушения благоустройства были минимальны. Сейчас мы заканчиваем на Бульваре Молодежи и на следующей неделе перейдем к наведению порядка,- сообщил Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал».

Работы по строительству водовода от Авиационной до Генерала Родина планируют завершить к ноябрю 2021 года.