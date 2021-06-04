В Орле до конца июня подготовят проект ремонта путепровода на Раздольной. Фото: пресс-служба администрации города

Проект ремонта путепровода на Раздольной улице Орла должны подготовить до конца июня 2021 года. Об этом 4 июня, после появления в СМИ видео с глубокими трещинами на эстакаде у мясокомбината, сообщили городские власти.

Специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» уверяют, имеющиеся разрушения не сказываются на несущей конструкции путепровода. Однако план приведения его в порядок уже в стадии разработки.

- В настоящее время подготавливается проектно-сметная документация. Она подразумевает выпиловку деревьев, замену перильных ограждений, ремонт деформационных швов, укрепление конусов мостового сооружения, защиту опор и пролетных строений и частичный ремонт пешеходной части, - прокомментировали ситуацию на Раздольной в администрации Орла.

После проверки документации городские власти приступят к поиску подрядчика для ремонта.