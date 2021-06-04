Орловские спасатели вызволили из запертых квартир пенсионерок, нуждающихся в медпомощи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 3 июня, в Орловской области помощь понадобилась сразу двум пожилым женщинам. Буду дома одни, они почувствовали себя плохо, но не могли открыть родственникам двери. На помощь пришли спасатели МЧС.

В районе 11 часов сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы работали в Орле в многоквартирном доме на улице Достоевского. В МЧС обратилась дочь пенсионерки, переставшей выходить на связь.

- В присутствии сотрудников полиции спасатели проникли в квартиру через окно с помощью лестницы. Внутри была обнаружена женщина, которой была необходима медицинская помощь, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре женщину передали медикам.

Второй случай произошел в Болхове в начале четвертого часа дня. Здесь спасателям также пришлось проникать в квартиру через окно, чтобы открыть дверь для сотрудников Скорой помощи. Пожилая хозяйка без сознания лежала на полу.