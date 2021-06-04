Орловцев приглашают поучаствовать в туристическом фотопроекте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле дан старт новому туристическому проекту «#Орел туристический». Итогом его работы станет фотовыставка, снимками для которой могут поделиться как профессионалы, так и любители.

Открытие выставки намечено на осень 2021 года и будет проходить в Орловском краеведческом музее. От участником проекта организаторы ждут как широко известные достопримечательности региона, так и незаслуженно забытые и малоизвестные.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, прием заявок на участие в проекте продлится до 20 сентября. Чтобы пополнить коллекцию снимков на фотовыставке, нужно отправить авторские фотографии на адрес электронной почты visitorel@mail.ru с пометкой «Для фотовыставки». Не забудь указать имя автора, место съемки и название объекта.

Подробности проекта и участия в нем можно узнать по телефону +7 (4862) 50-98-58 (Туристский информационный центр Орловской области).