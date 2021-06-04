В Орловской области определили два самых читающих района Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подсчитали и определили, в каких районах больше всего любят читать свежую прессу. Самыми читающими районами в регионе оказались Малоархангельский и Верховский районы.

По информации регионального отделения «Почты России», всего орловцы выписывают 79 200 газет (на 1-ое полугодие 2021 года). Наибольший интерес сохраняется к центральной прессе – подписка оформлена на 28509 экземпляров. На первом месте среди федеральных изданий «Комсомольская правда». Газеты выписывают 769 читателей. На втором месте по популярности - «АиФ». Свежие выпуски почтальоны приносят в дома 760 орловцев.

Кроме того, в этом году 3832 жителей региона оформили подписку на областные и 46859 на районные газеты. Среди местной прессы повышенным спросом пользуется «Орловская правда» и «Орловский меридиан».

- Большую популярность у орловцев имеют издания, посвященные вопросам здоровья, садоводства и огородничества: «Народный доктор», «Лечебные письма», «Наша кухня», «Сваты на кухне», «Моя дача», «Садовод и огородник», - сообщает пресс-служба региона Правительства Орловской области со ссылкой на УФПС Орловской области - филиала ФГУП «Почта России».

Не обошли внимание жители региона и такие издания, как как «Радио», «Открытые системы», «Музей» и «Наука и техника - журнал для перспективной молодежи».