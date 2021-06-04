В Орле рассмотрели вопрос о создании дополнительных полос движения на Красном мосту Фото: Архив "КП"

В четверг, 3 июня, в Орле прошло совещание под председательством председателя горсовета Василия Новикова. В центре внимания оказалось предложение сделать Красный мост четырехполостных и, следовательно, внести изменения в проект реконструкции.

В ходе обсуждении выяснилось, что поддержки у этого предложения мало, так как создание еще двух полос движения увеличит срок реконструкции, повысит цену работ и поставит под вопрос сохранение самого объекта культурного наследия, которым является Красный (Мариинский) мост.

- Красный мост является охраняемым объектом, поэтому вносить кардинальные изменения невозможно. Это не только затянет его строительство, но и может вызвать общественное напряжение, - заявил краевед Виктор Ливцов.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета итоги и предложения, озвученные на совещании, передадут в профильные ведомства.