На «Троицких хороводах в Орловском Полесье» будут работать 12 творческих площадок

«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдут 20 июня 2021 года
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Через несколько недель в Орловской области состоится одно из главных культурных и туристических событий года - XXII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Для гостей подготовили 12 творческих площадок.
В 2020 году праздник проходил онлайн из-за пандемии коронавируса и вот он снова возвращается в привычный формат. Побывать на народных гуляниях смогут все желающие, но с оговоркой – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Орловцев и гостей региона в гости ждут подворья районов, зона народных промыслов и ремесел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка и многое другое. Изюминкой праздника должно стать выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки» из Брянска.
- Кроме того, впервые к празднованию Дня Святой Троицы присоединится новый проект «Этно-лето», - сообщает пресс-служба администрации Орла.
КОГДА? ГДЕ?
20 июня с 10:00 до 17:00
Село Льгов Хотынецкого района