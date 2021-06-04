На «Троицких хороводах в Орловском Полесье» будут работать 12 творческих площадок

«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдут 20 июня 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Через несколько недель в Орловской области состоится одно из главных культурных и туристических событий года - XXII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Для гостей подготовили 12 творческих площадок.

В 2020 году праздник проходил онлайн из-за пандемии коронавируса и вот он снова возвращается в привычный формат. Побывать на народных гуляниях смогут все желающие, но с оговоркой – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Орловцев и гостей региона в гости ждут подворья районов, зона народных промыслов и ремесел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка и многое другое. Изюминкой праздника должно стать выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки» из Брянска.

- Кроме того, впервые к празднованию Дня Святой Троицы присоединится новый проект «Этно-лето», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

КОГДА? ГДЕ?

20 июня с 10:00 до 17:00

Село Льгов Хотынецкого района