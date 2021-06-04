В Орле пожилой водитель иномарки сбил велосипедистку при повороте

Велосипедистка получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилой водитель на иномарке "Киа" сбил велосипедистку. Машина и двухколесный транспорт столкнулись на повороте.

ДТП случилось 3 июня в Заводском районе города. За рулем легковушки "Киа" был 72-летний водитель. Он ехал по улице Гагарина в сторону Розы Люксембург. Около 49-го дома мужчина стал поворачивать и не заметил 24-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде по тротуару.

- В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 11 дорожно-транспортых происшествий. В трех из них пострадали люди. Погибших нет.