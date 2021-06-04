Дожди и +20: какой будет погода на выходных в Орле

Летней жары на выходных не предвидится Фото: Ольга СУПОНЕВА

Календарное лето пришло, но погода баловать солнцем и теплом жителей Орловской области не спешит. По прогнозу синоптиков погода на выходных в Орле не будет располагать к пикникам и прогулкам. Публикуем подробный прогноз на 5-6 июня.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу, 5 июня, небо над регионом будет затянуто тучами, ожидается небольшой кратковременный дождь. В ночное время столбики термометров покажут +10 градусов, днем воздух прогреется до +20. Ветер северный 4 м/с, атмосферное давление на уровне 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 июня, снова пасмурно, весь день будет идти дождь. Температура на уровне +12...+20 градусов в зависимости от времени суток. Ветер сохранит направление и скорость, давление опустится до 740 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе снова не предвидится летней жары. Температурные значения сохранятся на уровне +12...+20 градусов, будет идти дождь.