Орловчанку обчистил ее же гость

Визит гостей обернулся для орловчанки пропажей телефона Фото: Архив "КП"

Кражу мобильного телефона раскрыли полицейские в Орле. Покусился на чужое добро местный житель: он стащил мобильник, пока та спала.

Орловчанка написала заявление о краже, когда на утро после вечеринки на съемной квартире в Северном районе обнаружила пропажу телефона. Она пояснила, что накануне кражи у нее гостила компания новых знакомых. Подозрения полицейских пали на одного из визитеров.

- Оперативники установили, что похищенный телефон был сдан в ломбард гражданином 32 лет. Мужчина сознался в совершенной краже. В отношении орловца возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец под подпиской о невыезде.