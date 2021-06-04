Коронавирус в Орле на 4 июня 2021: заболело 45 человек, 2 умерло

Собрали свежую статистику по коронавирусу в Орле и области Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб обновил статистику по распространению COVID-19 в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 июня 2021 года.

За последние сутки заболело еще 45 орловцев, а общее число заразившихся за время пандемии на сегодняшний день составляет 35 843.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом 44 пациента. Суммарно, излечиться смогли 34 063 жителя региона.

Вновь оперативный штаб сообщает о смертельных случаях. Еще 2 орловцев, с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией, ушли из жизни. Всего умерло 672 человека.