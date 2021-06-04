В Орле 76% девятиклассников сдали ГИА по русскому языку хорошо и отлично

Орловские школьники сдают экзамены Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 76% девятиклассников ГИА по русскому языку сдали хорошо и отлично. Итоговый экзамен сдавало почти три тысячи школьников.

В целом справилось с заданиями государственной итоговой аттестации по русскому языку 99,4% выпускников девятых классов. Русский язык - один из обязательных предметов, которые нужно сдать, чтобы получить аттестат (второй - математика). Для тех школьников, кто отсутствовал на экзамене по уважительной причине или завали аттестацию будет возможность проверить свои знания в другой день.

- Для обучающихся, которые отсутствовали на экзамене по уважительной причине, а также получили неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов, предоставится возможность сдать экзамен по русскому языку в резервный день основного периода ГИА. Он назначен на будущий вторник, - сообщила Елена Жердева, специалист управления образования городской администрации.

Что касается одиннадцатиклассников, то экзамен по русскому языку в регионе сдает почти две тысячи выпускников.