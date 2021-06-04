В центрах соцзащиты Орловской области отменят предварительную запись

В Орловской области в центрах социальной защиты возобновится прием в прежнем режиме. Предварительную запись с 7 июня отменят.

Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось накануне. Предоставление соцуслуг возобновится во всех филиалах и отделах соцзащиты в прежнем режиме. Однако с условием соблюдения мер безопасности по COVID-19.

В настоящее время в регионе практически все учреждения соцзащиты, в том числе и стационарные, вернулись к доковидному режиму работы. Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, около 77% сотрудников подобных учреждений сделали прививки от коронавируса и около 83% постояльцев.