В Орловской области осудят экс-начальника колонии за получение взятки

Суд рассмотрит дело бывшего начальника ИК №3 Фото: Архив "КП"

В Орловской области передано в суд дело бывшего начальника колонии-поселения №3. На скамье подсудимых он окажется из-за превышения должностных полномочий и получения взятки.

Поймали нечистого на руку надзирателя в марте 2020 года. Тогда он разрешил одному из заключенных пользоваться на зоне мобильником, что запрещено законом. Но "услугу" на тот момент начальник колонии согласился оказать не бесплатно. Посредник передал наальнику колонии 150 тысяч рублей, но коррупционное преступление не прошло мимо взора правоохранительных органов.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взятки). Утвержденное обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.