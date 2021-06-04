В Орле на молодого водителя-лихача составили 12 протоколов

Скриншот видео vk.com/oryol_live

В Орле сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого водителя-лихача, нарушавшего правила дорожного движения. Ему придется заплатить больше десятка штрафов.

Видеозапись, на которой видно как молодой человек на "Фольксвагене" рассекает по ночному городу нарушая правила и создавая опасность для окружающих, очевидцы опубликовали в соцсетях 1 июня. Им не могла не заинтересоваться полиция.

- Сотрудниками Госавтоинспекции были незамедлительно приняты меры к задержанию водителя. 2 июня данный водитель был задержан, им оказался гражданин 2000 года рождения, в отношение него было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Теперь юноше, а может быть и его родителям, придется раскошелиться на оплату штрафов.