В Орле родственникам погибших в ДТП с троллейбусом на остановке «Дворец спорта» суд увеличил сумму выплат

Трагическое ДТП случилось 9 октября 2018 года на остановке "Дворец спорта" в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле родственникам погибших на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» суд увеличил сумму выплаты морального вреда. Трое человек сбил насмерть троллейбус 9 октября 2018 года.

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось почти три года назад. В тот день женщина-водитель троллейбуса резко нажала на газ, а в этот момент перед электротранспортом на проезжей части, в левой полосе, остановился маршрутный автобус. Люди из маршрутки выходили прямо на дорогу, резко стартовавший с места троллейбус влетел в них, протащив за собой. Под колесами махины погибла 17-летняя школьница, 23-летняя студентка и еще одна женщина 49 лет. Два человека получили серьезные травмы. Судебные разбирательства длятся по сей день.

За месяцы расследования и судебного процесса, удалось установить виновных в трагедии. На 70% суд признал виновным в случившемся водителя троллейбуса и на 30% водителя маршрутки, серьезно нарушившего правила дорожного движения. В качестве ответчиков по делу привлекли МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и частного перевозчика ИП Бортников. Не смотря на то, что водителя маршрутки к уголовной ответственности не привлекли, от компенсации морального вреда родным погибших он не освобожден.

- По мнению суда, именно действия водителя маршрутки создали опасную ситуацию на дороге и способствовали совершению дорожно-транспортного происшествия, - пояснили в пресс-службе Орловского областного суда.

У правосудия родственники жертв жуткого ДТП просили компенсировать им потерю выплатой в сумме от 1 до 3 миллионов рублей. Однако суд первой инстанции назначил выплату гораздо меньше: от 100 до 350 тысяч рублей каждому. Решение было обжаловано.

- Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда не согласилась с размером компенсации морального вреда, взысканной судом в пользу родителей, сестры и брата погибших. С учетом характера причиненных потерпевшим физических и нравственных страданий в связи с утратой близких родственников, требований разумности и справедливости, индивидуальных особенностей истцов и иных заслуживающих внимания обстоятельств, судебная коллегия изменила решение суда первой инстанции, - рассказали в облсуде.

В итоге с ТТП и перевозчика ИП Бортников взыскано по 500 тысяч рублей в пользу родителей погибших под колесами и по 300 тысяч рублей в пользу сестры и брата погибших. Бабушкам и дедушкам виновные заплатят по 100 тысяч рублей, а супругу погибшей и взрослому брату – по 300 тысяч рублей. Эти сумму остались неизменными.