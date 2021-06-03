В Орловской области дело об убийстве охранника передали в суд. Фото следственного эксперимента: Региональное СУ СК России

В Орловской области закончилось расследование уголовного дела об убийстве охранника в деревне Дубки (Ливенский район). В расправе над 45-летним мужчиной обвиняют его знакомого, уже имевшего ранее судимость.

5 апреля 2021 года 44-летний житель Липецкой области заглянул в гости к своему приятелю на работу. Тот охранял местное предприятие, но тот застолья со знакомым не отказался. Мужчины выпили, а затем начали спорить и поссорились. Вскоре словесный конфликт перерос в поножовщину.

Гость нанес охраннику два удара ножом в грудь. Они оказались смертельными.

- В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, судебные экспертизы. Расследование уголовного дела завершено в кратчайшие сроки. Его результаты переданы в суд, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.