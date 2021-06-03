В Орле более 10540 школьников прошли социально-психологическое тестирование Фото: Архив "КП"

В Орле подвели итоги ежегодного социально-психологического тестирования среди учеников 7-11 классов. В подошедшем к концу учебном году его прошли 10 542 человека или 87% от общего числа школьников.

В прошлом году число прошедших тестирование на потенциальную вероятность стать нарко- или алкоголепотребителем было ниже - 7 210 человек. Из них в группу риска попали 241 школьник. Отметим, тестирование проходит на добровольной основе.

По итогам тестирования в этом году выявлено 205 школьников группы риска из 33 школ. При этом действующих наркопотребителей не выявлено.

- По результатам тестирования полностью благополучной обстановка оказалась в школах №№3, 15, 17, 18, 19, 29, 39, 50, 51 и 52. Отметим, социально-психологическое тестирование — это одна из форм профилактической работы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Родителям, заметившим за своими детьми возможное пристрастие к психотропным и наркотическим веществам, а также алкоголю, рекомендуют на условиях полной анонимности обраться за медицинской и психологической помощью в Облнаркодиспансер.