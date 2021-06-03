Весенний призыв в армию в Орле продлится до 15 июля 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается весенняя призывная кампания. На службу в Вооруженные силы РФ уже состоялось две отправки новобранцев. Всего же в этом году предстоит отправить в армию 270 человек.

На грядущей неделе запланирована третья отправка на службу. В целом весенний призыв до 15 июля 2021 года.

В настоящее время сотрудники военкомата занимаются поиском уклонистов.

- Эти парни не понимают, с какими сложностями им придется столкнуться в будущем. Это может серьезно отразиться на карьере уклонистов. Они не смогут, например, устроиться в госорганы, в силовые структуры, - подчеркнул Владимир Алехин, военный комиссар Орла.

Напомним, уклонение от военной службы может грозить административной и уголовной ответственностью.