В Орловской области впервые оштрафовали организацию-иноагента

Штраф составит 300 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области впервые оштрафована организация, признанная иностранным агентом. Руководству компании "Феникс Плюс" придется заплатить 300 тысяч рублей.

О подробностях дела "КП" рассказал информированный источник в силовых структурах. Известно, что компания "Феникс Плюс" занимается профилактикой ВИЧ-инфекции среди людей, ведущих однополые интимные связи. Установлено, что организация не подала документы на включение ее в реестр иностранных агентов. При этом в судебном заседании руководство признало, что финансирование компании осуществляется из-за рубежа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.