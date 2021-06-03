В Орловской области двое молодых людей пытались похитить детали железной дороги

Фото: ЛО МВД России на станции Орел

В Орловской области двое молодых людей попатались разобрать на запчасти железную дорогу и похитить детали. На момент, когда парни попали полиции, у них был мешок с 76 килограммами болтов, гаек и клем.

Пресечь преступление удалось транспортным полицейским. На перегоне "Мценск-Чернь" молодые люди сняли десятки килограммов комплектующих, очевидцы сообщили об этом правоохранителям. На момент их прибытия, краденным молодые люди уже успели нагрузить багажник автомобиля. С места преступления они попытались скрыться, но от ответственности перед законом уйти уже не удастся.

- Следственным отделом ЛО МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили "КП" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.