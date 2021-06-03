На дороге под Мценском мотоцикл "сбросил" седока и загорелся

Водитель мотоцикла госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Сегодня ночью, 3 июня, в Орловской области перевернулся мотоциклист. Мужчина с травмами госпитализирован в больницу.

ДТП случилось на подъезде к районному центру Мценску. Было около трех ночи, когда 35-летний водитель на "Минске" ехал в направлении Мценска по Северному подъезду.

- В районе 8 километра водитель не справился с управлением вышеуказанного транспортного средства в результате чего допустил опрокидывание с последующим возгоранием, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге мужчина получил травмы, его увезли в больницу.