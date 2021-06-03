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Происшествия3 июня 2021 15:14

На дороге под Мценском мотоцикл "сбросил" седока и загорелся

После переворота водителю потребовалась госпитализация
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Водитель мотоцикла госпитализирован

Водитель мотоцикла госпитализирован

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Сегодня ночью, 3 июня, в Орловской области перевернулся мотоциклист. Мужчина с травмами госпитализирован в больницу.

ДТП случилось на подъезде к районному центру Мценску. Было около трех ночи, когда 35-летний водитель на "Минске" ехал в направлении Мценска по Северному подъезду.

- В районе 8 километра водитель не справился с управлением вышеуказанного транспортного средства в результате чего допустил опрокидывание с последующим возгоранием, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге мужчина получил травмы, его увезли в больницу.