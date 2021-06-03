На поставщика продуктов двух орловских вузов завели уголовное дело

На поставщика продуктов в орловские ВУЗы завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

Следственный комитет завел уголовное дело на поставщика продуктов в орловские вузы – Академию ФСО и Юридический институт им. В.В. Лукьянова. Предприятие подозревают в поставках свиной печени вместо говяжьей и некачественного мяса для студенческих столовых.

В настоящее время подозреваемым по статье 159 УК РФ (мошенничество) проходит генеральный директор ООО «Союзпродторг». По версии следствия, поставки происходили в 2020 году.

- В ходе расследования установлено, что в поставленной говяжьей печени ДНК крупного рогатого скота отсутствует, в то же время выявлена ДНК свиней. Мясо говядины не соответствует требованиям госстандарта по качеству и безопасности, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

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