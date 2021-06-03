На ремонт дороги в Залегощи Орловской области выделят 19,6 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области идет ремонт более ста дорог местного и регионального значения. В конце мая на ремонт дороги в поселке Залегощь выделили дополнительно 19,6 млн рублей.

В настоящее время специалисты готовят документацию для объявления торгов. Ремонт должен пройти на Верховской улице райцентра.

- В 2021 году также запланирован ремонт 12 автомобильных дорог протяженностью 80,6 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время из 12 объектов работы ведутся на 11, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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