В Орле фирму по обработке металлов подозревают в сокрытии 2 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орле на руководство фирмы по обработке металлов ООО «Галан» завели уголовное дело. Управленцев подозревают в сокрытии от налогов свыше 2 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, руководство ООО «Галан» игнорировало требования налоговой с апреля по декабрь 2020 года.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

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