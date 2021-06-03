Коронавирус в Орле на 3 июня 2021: заболело 47 человек, еще 3 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по распространению коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 3 июня 2021: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось.

Подтвердился COVID-19 еще у 47 жителей Орловской области. Общее число заболевших, за все время наблюдения, составляет 35 798.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом меньше человек, чем заболело - 45. В общей сложности болезнь смогли победить 34 019 орловцев.

Вновь федеральный оперштаб сообщает о смертельных случаях. Умерло еще 3 человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 670 орловцев.

Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничения и меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса. Они продлены до 30 июня включительно.