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Происшествия3 июня 2021 11:23

В Ливнах машина "скорой" сбила женщину на территории больницы

Пострадавшей госпитализирована с травмами
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пострадавшая женщина госпитализирована

Пострадавшая женщина госпитализирована

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области машина скорой помощи сбила пешехода. ДТП случилось на территории районной больницы в городе Ливны.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло в среду 2 июня. Было около одиннадцати утра, когда 63-летний водитель реанимационного автомобиля "Форд" сдавал назад и не заметил пешехода. Он наехал на 62-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, она госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки в Орловской области полицейские зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий. В 3 из них пострадали люди.