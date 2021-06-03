В Северном районе Орла эвакуировали 15 человек из-за пожара на кухне Фото: Архив "КП"

В среду, 2 июня, в Северном районе Орла эвакуировали 15 человек из многоквартирного дома. Причиной стало сильное задымление из-за пожара на кухне в одной из квартир.

ЧП произошло в доме на улице Дмитрия Блынского в районе девяти часов вечера. Огонь охватил кухонный гарнитур, едкие клубы дыма быстро распространились не только квартире, но и по всему подъезду.

- На месте работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Северного района г. Орла и СПСЧ. Из-за задымления пожарными были эвакуированы 15 жильцов, проживающих в этом подъезде. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предварительным оценкам специалистов, предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.

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