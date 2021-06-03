В орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» выступит поэтесса Вера Полозкова
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В грядущую субботу, 5 июня, в Орловскую область приедет известная современная поэтесса, автор сборников «Осточерчение» и «Непоэмание» Вера Полозкова. Она проведет творческую встречу в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».
Гостей встречи ждет не только современная авторская лирика, но и живая музыка в исполнении композитора Александра Маноцкова. Выступление пройдет на сцене в усадебном парке.
Для детей до 16 лет вход бесплатный. Для взрослых потребуется приобретение билета.
(12+)
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КОГДА? ГДЕ?
5 июня в 16.00
Мценский район, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»
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