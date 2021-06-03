В орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» выступит поэтесса Вера Полозкова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущую субботу, 5 июня, в Орловскую область приедет известная современная поэтесса, автор сборников «Осточерчение» и «Непоэмание» Вера Полозкова. Она проведет творческую встречу в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

Гостей встречи ждет не только современная авторская лирика, но и живая музыка в исполнении композитора Александра Маноцкова. Выступление пройдет на сцене в усадебном парке.

Для детей до 16 лет вход бесплатный. Для взрослых потребуется приобретение билета.

(12+)

.

КОГДА? ГДЕ?

5 июня в 16.00

Мценский район, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39