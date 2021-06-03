Сколько за год заработали мэры Ливен, Мценска и Болхова

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Градоначальники малых городов Орловской области рассказали, сколько они заработали за 2020-й год. О доходах отчитались мэры Ливен, Мценска и Болхова.

Больше других коллег по мэрскому креслу в прошлом году, судя по официальным данным, получил глава Болхова Борис Скворцов. Годовой доход его составил порядка 3 миллионов рублей. В собственности у Скворцова имеется участок земли площадью в 3,5 тысячи квадратов, а также жилой дом на 122 квадратных метра. Супруга градоначальника за прошлый год получила порядка 200 тысяч рублей, на нее зарегистрирована квартира площадью 70 квадратных метров. В семье Скворцовых имеется автомобиль - внедорожник "Ниссан".

На втором месте по объему доходов оказался мэр Ливен Сергей Трубицын. За год он задекларировал доход в сумме более 1,5 миллиона рублей. В собственности у главы второго по численности города Орловской области имеется несколько земельных участков, гараж, а также он является совладельцем квартиры и владельцем внедорожника "Митсубиши Аутлендер".

Ну а меньше других в 2020 году получил мэр Мценска Андрей Беляев: его доход составил немногим более 1,1 миллиона рублей. Беляев является владельцем малогабаритной квартиры на 31 квадрат, земельного участка и гаража. Что касается автомобиля, то на него записан отечественный внедорожник "УАЗ".

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