Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 10:17

В июне в Орле будут работать информационные стойки для туристов

Рассказывать гостям о достопримечательностях региона будут на трех открытых площадках
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В июне в Орле будут работать информационные стойки для туристов. Фото: официальный Портал Орловской области

В июне в Орле будут работать информационные стойки для туристов. Фото: официальный Портал Орловской области

Уже завтра, 4 июня, в Орле должны заработать информационные стойки для туристов и жителей региона. О достопримечательностях Орловщины и ТОПовых местах для путешествий будут рассказывать на трех открытых площадках.

Информационные стойки для туристов будут работать весь месяц с пятницы по воскресенье на Железнодорожном вокзале, на Ленинском (Александровском) мосту и у ТМК «ГРИНН». Часы работы - с 16.00 до 21.00 вечера.

- Организаторы проекта систематически будут замерять эффективность такого способа привлечения целевой аудитории к туризму и интересу к региону, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39