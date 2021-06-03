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В Орловской области планируют построить завод по производству резиновых перчаток. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Реализация проекта планируется в городе Мценск. Компания арендует промышленное производственное помещение на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск», Оно соответствует заявленным требованиям для размещения автоматизированной линии, учитывая ее габаритные размеры, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Перчатки, которые планируют производить на Орловщине, будут использоваться для медицинских целей. Объем инвестиций - 300 миллионов рублей.