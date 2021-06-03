2 июня 2021 в Орловском районе «Камаз» протаранил «БМВ». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 2 июня, в селе Плещеево Орловского района произошло серьезное ДТП. «Камаз» протаранил «БМВ». Водитель легковушки чудом отделался небольшими травмами и амбулаторным лечением.

2 июня 2021 в Орловском районе «Камаз» протаранил «БМВ». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ЧП произошло в районе трех часов дня на Зеленой улице. 49-летний водитель «Камаза» ехал по автодороге «Калуга–Орел» в сторону областного центра. В это же самое время со стороны Орла ехала иномарка. Столкновение случилось на 202 километре автодороги.

Удар большегруза пришелся как раз на сторону водителя. Правый бок «БМВ» практически полностью смяло, треснуло лобовое стекло. На месте происшествия работали спасатели МЧС и сотрудники Госавтоинспекции.

2 июня 2021 в Орловском районе «Камаз» протаранил «БМВ». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

- 31-летний водитель «БМВ» получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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