В Орле в фитнес-центре из-за лампы загорелся натяжной потолок Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла в среду, 2 июня, произошел пожар в здании фитнес-центра. Огонь вспыхнул в помещении спортивного зала на улице Куйбышева и охватил натяжные потолки.

ЧП произошло в начале седьмого часа вечера. Персонал фитнес-центра оперативно вывел людей на улицу, никто не пострадал.

- В результате пожара в помещении на первом этаже выгорела лампа освещения и часть натяжного потолка на 20 квадратных метров. Предположительная причина пожара – короткое замыкание в плафоне лампы, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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