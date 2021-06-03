В Орле начальника жилинспекции оштрафовали за несвоевременный ответ Фото: Архив "КП"

В Орле к административной ответственности привлекли начальника Управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности региона. Руководитель получил штраф за несвоевременный ответ на обращение местного жителя.

Как установила в ходе проверки прокуратура, орловец обратился в жилищную инспекцию и должен был по закону получить ответ течение 30 дней, однако ждать пришлось в два раза больше. Ответ заявителю направили только на 63 день.

- В данном случае был нарушен Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Чиновнику выписали штраф на пять тысяч рублей, который он уже оплатил.

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