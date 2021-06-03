В Орле на улице Пушкина прочитают Пушкина

Орловцы прочитают Пушкина в день рождения поэта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле горожане на улице Пушкина почитают Пушкина. Акция, которая пройдет с 6 по 7 июня, посвящена дню рождения поэта и дню русского языка.

Событие пройдет и в онлайн и в офлайн формате. Представители орловской молодежи, а также студенты из других регионов России, которые учатся в Орле, прочитают стихотворения Александра Сергеевича Пушкина на улице, названной его именем. Этот этап акции запланирован на 6 число. А 7 июня в сквере Танкистов, в 15.00, студенческая молодежь обсудит творчество поэта.

- Все видеоматериалы участников будут размещены в сети интернет, в том числе в официальной группе ЦМ «Полет» в ВКонтакте и Инстаграм, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

День рождения Александра Сергеевича Пушкина празднуется 6 июня. Еще при жизни у Пушкина сложилась репутация величайшего русского поэта. Язык, на котором мы сейчас говорим, принято называть языком Пушкина. День русского языка, также, отмечается 6 июня.