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Происшествия3 июня 2021 9:06

В Орловской области разыскивают браконьеров, убивших кабанов в заказнике

Охотникам-нелегалам грозит уголовное дело
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области разыскивают браконьеров, убивших трех кабанов в заказнике. Происшествие случилось в Краснозоренском районе.

Охотники-нелегалы убили животных на территории биологического заказника "Краснозоренский" неподалеку от деревни Давыдово. Ущерб животному миру оценили в полмиллиона рублей. Сейчас проводится проверка.

- В правоохранительные органы Департаментом надзорной и контрольной деятельности направлено заявления о привлечении виновных к ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.