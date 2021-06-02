Орловца, южанина и иностранца поймали на краже алкоголя и еды

Магазинных воров задержали силовики Фото: Архив "КП"

Троих человек за сутки поймали силовики в Орле на магазинных кражах. За попытку вынести из супермаркетов алкоголь и продукты задержан орловец, гость из южного региона и иностранец.

О происшествиях сообщили в Росгвардии. Инциденты произошли в торговых точках на улицах Михалицына, Металлургов и Карачевском шоссе. В каждом из случаев похитители пытались пронести спиртное и еду в рюкзаках либо под одеждой. Подозрительных посетителей заметили продавцы, они вовремя вызвали подмогу.

- Сотрудники вневедомственной охраны задержали данных граждан и передали в отделы полиции для уточнения обстоятельств каждого инцидента, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.