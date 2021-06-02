В Орле на маршрут №21 до Новой Ботаники добавят автобусов

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле добавят автобусов на маршрут №21, следующий в микрорайон Новая Ботаника. Сейчас это единственный маршрут, обслуживающий разрастающийся жилой район, интервал между маршрутками планируют сократить до 10 минут.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники отдела транспортного обслуживания провели рейд, в котором проверили соблюдают ли водители 21-й маршрутки график движения. Оказалось, что да.

- Интервал движения между единицами пассажирского транспорта составляет 10-12 минут. Это соответствует закрепленному в реестре муниципальных перевозок интервалу в 11 минут, - рассказали в мэрии Орла.

Добавят на 21-й маршрут еще 2 автобуса.