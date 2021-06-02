В Орла заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 и 6 июня в Зареченском и Наугорском микрорайонах Орла заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Желающие сделать прививку смогут воспользоваться одной из трех вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Пункты вакцинация разместятся у ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76, боковой вход) и на бульваре Молодежи в районе дома №11.

- Мобильные пункты вакцинации будут работать выходные с 10.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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