В Орла заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
5 и 6 июня в Зареченском и Наугорском микрорайонах Орла заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Желающие сделать прививку смогут воспользоваться одной из трех вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Пункты вакцинация разместятся у ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76, боковой вход) и на бульваре Молодежи в районе дома №11.
- Мобильные пункты вакцинации будут работать выходные с 10.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
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