Орел получит еще 400 миллионов рублей на реконструкцию Красного моста

Реконструкция Красного моста в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бюджет города Орла получит 400 миллионов рублей на реконструкцию Красного моста. Средства выделили из областной казны на проведение работ в 2022 году. Соответствующее Постановление Правительства подписано 28 мая 2021 года.

Напомним, контракт на реконструкцию Красного моста был заключен с безгородской фирмой «Ремспецмост» (ранее ремонтирована мост Дружбы) 23 ноября 2020 года. Срок сдачи моста - 18 ноября 2022 года

Строители приступили к работам 1 февраля 2021 года, однако вскоре выяснилось, что в проектно-сметной документации была допущена ошибка. В середине апреля работа встала. Возобновить ее планировали в конце мая, однако на строительной площадке все пока без изменений.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39