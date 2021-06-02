В Орловской области запланировали строительство перепелиной фермы. В настоящее время специалисты регионального Управления ветеринарии уже обследовали земельный участок в Свердловском районе неподалеку от поселка Роща.

Крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант «Агростартап» на строительства фермы на 5 тысяч голов перепелов (площадь 1 тысяча квадратных метров).

- В рамках подготовки к строительству состоялся выезд сотрудников управления с целью оценки земельного участка на предмет соответствия нормам и требованиям в области ветеринарии. Рассматриваемый земельный участок признан подходящим для строительства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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