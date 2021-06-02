В Орле мошенница под видом соцработницы украла деньги у 90-летней женщины

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жертвой мошенников стала 90-летняя жительница Орла. Из ее дома аферистка, проникшая в жилище под видом социальной работницы, украла все сбережения.

Об этом рассказали в региональном УМВД. Пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей социальной службы. Звонившая рассказала, что сейчас якобы проводится обмен старых денежных купюр на новые и что пожилой орловчанке деньги поменяют на дому. Через некоторое время лже-соцработница пришла домой к пенсионерке, та, доверившись, пустила ее.

- Пенсионерка впустила ее в квартиру и показала свои сбережения, которые хранила в двух местах. Осмотрев деньги, незнакомка отправилась с хозяйкой на кухню, где попросила пенсионерку писать заявление. После ухода гостьи женщина обнаружила пропажу всех своих средств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пот статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз просят орловцев не доверять незнакомцам и убедить в такой линии поведения своих пожилых родственников.