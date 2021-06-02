В Орле вновь подняли вопрос о безопасности школьных маршрутов

В Орле вновь подняли вопрос с безопасностью школьных маршрутов. Фото: ОНФ

Учебный год в Орловской области подошел к концу. Однако вопросы из школьной жизни остаются. Родители учеников из школ № 25 и 29 обеспокоены безопасностью пешеходных маршрутов в их образовательные учреждения.

Так, на о пересечении улиц Маяковского и Нормандия-Неман несмотря на активное движение транспорта, нет светофора. Здесь неоднократно происходили ДТП. А на улице Энгельса отсутствует тротуар и школьникам приходится идти по проезжей части.

Кроме того, весной 2021 года активисты ОНФ определили более 10 адресов школьных маршрутов в районах, где требуется установка дополнительных средств безопасности дорожного движения.

- Школьные маршруты должны быть максимально безопасными для детей. Нужно стараться продумывать все до мелочей. Пешеходные переходы нужно обеспечивать всеми необходимыми элементами дорожной инфраструктуры. Здесь должны быть соответствующие знаки ограничения скорости, искусственные неровности, пешеходное ограждение, – подчеркнул Владимир Филонов, руководитель исполкома ОФН в Орловской области.

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