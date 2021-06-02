В Орел прибудет иммерсивная инсталляция «Поезд Победы». Фото: https://vk.com/poezdpobedy

В грядущую субботу, 5 июня, на вокзал города Орла прибудет «Поезд Победы». Инсталляция с максимальным эффектом присутствия расположена в вагонах поезда и передает историю Великой Отечественной войны и ее участников.

В «Поезде Победы» можно будет увидеть трехмерные панорамы из 13 тем и более 150 скульптур. Выставка дополнена мультимедийным сопровождением, светозвуковыми спецэффектами, виртуальной реальностью, трехмерной компьютерной графикой с моделями военной техники.

Для того, чтобы побродить по выставочным вагонам, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

- На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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