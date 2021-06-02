Коронавирус в Орловской области на 2 июня 2021: умерли два человека, заболели 46

В Орловской области коронавирусом заболели еще 46 человек. Такие данные сегодня, 2 июня 2021 года, представил федеральный оперативный штаб.

За все время пандемии в регионе заразился уже 35 751 человек. Большинство смогло справиться с болезнью. Выздоровели 33 974 жителя Орловской области. Накануне из больниц и домашнего наблюдения выписались 43 пациента.

Однако статистика смертности продолжает пополняться новыми случаями. Оперштаб подтвердил, что скончались еще два пациента с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших достигло 667.

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