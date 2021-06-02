В Орловской области пройдет забег «Тропы Героев»

На грядущих выходных в Орловской области пройдет ежегодный забег «Тропы Героев». По традиции спортивное событие пройдет в поселке Залегощь и будет длиться два дня.

В субботу, 5 июня, организаторы забега ждут на тропу взрослых участников. Можно участвовать как индивидуально, так и целой командой. В воскресенье же спортивные состязания ждут ребят школьного возраста.

Орловцев ждет забег с препятствиями по лесной трассе от двух до трех километров. Кроме испытаний организаторы предложат участникам отведать полевой кухни, поучаствовать в играх, конкурсах, послушать музыку.

Для участия необходима предварительная регистрация в официальной группе «Тропы героев» в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

5 и 6 июня в 9.00

поселок Залегощь, парк «Новый Легост»

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