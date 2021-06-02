В Орле на торги выставили территорию ярмарочной торговли на Гагарина Фото: Архив "КП"

31 мая мэр Юрий Парахин подписал постановление о проведении аукциона среди желающих установить нестационарные объекты торговли на муниципальной земле. Предлагаемых площадок тридцать.

В основном в списке выставленных на торги значатся торговые павильоны и киоски. Однако среди них значится и территория ярмарочной торговли неподалеку от Центрального рынка – улица Гагарина,8.

Срок размещения нестационарных объектов здесь предусматривает пять лет. Начальная стоимость - 7,614 миллиона рублей.

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