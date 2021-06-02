Под Орлом пятилетняя девочка попала в больницу после падения из автокресла. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

1 июня в Орловской области во время движения автомобиля пострадала пятилетняя девочка-пассажирка. Она находилась в автокресле, не закрепленном в салоне машины.

ЧП произошло в шесть часов вечера в селе Успенское Ливенского района. 46-летний водитель «Лады» поворачивал с улицы Мира на улицу Мильшина. Маленькая пассажирка упала на повороте из задней правой двери автомобиля.

- В результате аварии девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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