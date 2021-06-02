В Орле умер архитектор Михаил Скоробогатов, автор проектов реставрации старинных храмов

Умер архитектор Михаил Борисович Скоробогатов

31 мая в Орле на 77-м году жизни умер архитектор-реставратор Михаил Скоробогатов. Об этом сообщает Орловская митрополия. Мастер оставил после себя несколько десятков новых и возрожденных церквей и часовен по всей Орловской области.

Михаил Борисович жил в Орле с начала 1990-х годов. Сам же он родом из Алма-Аты. По проектам Скоробогатова отреставривовали более 50 памятников архитектуры, среди которых церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Болхове, собор Сергия Радонежского в Ливнах, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Клейменово и церковь Михаила Архангела в Сабурово.

По проекту Михаила Скоробогатова также была возведена Церковь Александра Невского в 909-м квартале.

Редакция «КП-Орел» выражает соболезнования родным и близким Михаила Борисовича.